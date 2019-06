I 5 colori del benessere: pepite di mandorle in insalata di frutta e verdura

“I cinque colori del benessere: pepite di mandorle in insalata di frutta e verdura. Questa ricetta vede come principale protagonista le mandorle e valorizza la versatilità di questo frutto a guscio, che si esprime in molteplici forme: intere al naturale, affettate, sotto forma di farina, burro e latte.

È uno snack composto da pepite di mandorle in una porzione di frutta e verdura di stagione, un mix energizzante, fresco e sano, facilmente trasportabile fuori casa e in ufficio in un contenitore ermetico.

Ingredienti:

Pepite di mandorle (4 porzioni): 50 g farina di mandorle, 40 g fiocchi d’avena, 20 g burro di mandorle, 20 ml latte di mandorle, 12 g miele, 10 g cacao amaro in polvere, 4 g zenzero grattugiato, 8 mandorle intere pelate.

Insalata di frutta e verdura (4 porzioni): 24 g mandorle intere, 12 g mandorle affettate, 200 g finocchi (colore bianco), 120 g kumquat (colore arancione), 120 g fragole (colore rosso), 120 g kiwi (colore verde), 120 g more o mirtilli disidratati (colore viola)

Procedimento:

Pepite di mandorle: sciogliere il miele nel latte di mandorle. Macinare i fiocchi d’avena in un mixer e immergerli per qualche minuto nel latte di mandorle e miele. Aggiungere il burro di mandorle e mescolare accuratamente tutti gli ingredienti. Aggiungere la farina di mandorle, lo zenzero grattugiato e il cacao amaro in polvere. Continuare a mescolare il composto, formare 8 piccole pepite e metterle in piccoli pirottini. Mettere su ogni pepita una mandorla intera. Suggerimento: spolverare le pepite con il cacao in polvere. Per una porzione considerare 2 pepite.

Insalata di frutta e verdura: lavare accuratamente tutti i frutti, tagliare i finocchi a fette sottili e i kiwi a fette più spesse. Preparare un’insalata mescolando tutti i frutti, le fettine di finocchio, i kiwi, il kumquat, le fragole intere e i mirtilli (o le more). Versare l’insalata in 4 ciotole e aggiungere in ognuna mandorle affettate e intere. Eventualmente guarnire l’insalata con petali di fiori edibili. Aggiungere due pepite di mandorle in ogni insalata e servire.

Informazioni nutrizionali (per porzione)

Calorie 271

Grassi 15,67 g

Grassi saturi 1,2 g

Grassi trans 0 mg

Colesterolo 0 mg

Sale 8,8 mg

Carboidrati totali 27,8 g

Fibra alimentare 10,4 g

Zuccheri 12,4 g

Proteine 10,2 g