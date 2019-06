Google Maps fornirà informazioni in caso di catastrofi naturali: terremoti

Interessante novità sul web. Google Maps fornirà informazioni utili agli utenti in caso di catastrofi naturali come terremoti, uragani e inondazioni. Insieme alla notizia su entità, epicentri e conseguenze, Maps darà anche indicazioni per evitare di circolare in aree a rischio.

Questa nuova funzionalità di Maps rientra in un complessivo rafforzamento di SoS Alerts. Tramite Google Maps, sarà possibile anche inviare la propria posizione ai contatti selezionati. Queste nuove funzionalità saranno accessibili entro fine estate in tutto il mondo, sia nelle app Android e iOS che sul sito Web di Google Maps. Attingendo da diverse fonti Google Maps fornirà la mappa dell’area dove potrebbe avvenire a breve l’alluvione, in caso di Uragano, invece, mostrerà la traiettoria prevista.