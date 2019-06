Palo Telecom in Via Nilde Iotti a Modica sarà spostato, plauso di Civello

Sono in corso a Modica i lavori per spostare un palo e una cabina telecom ubicati al centro della strada, in via Nilde Iotti, ex Vanella 40, al quartiere Sorda. Un'opera necessaria per la viabilità e la sicurezza stradale in un'arteria cittadina molto trafficata. Sul provvedimento si registra oggi l'intervento del consigliere comunale Giorgio Civello.

"Con il proposito di riuscire in futuro ad illuminare l'ultimo tratto della via, al momento sono molto soddisfatto per la solerzia e la cura dell'ufficio competente nel recepire l'istanza e iniziare i lavori. Un ringraziamento per l'impegno profuso va al tecnico comunale Giorgio Scollo e al Sindaco che ha condiviso fin da subito la proposta e il quale continua a dimostrare che per il bene della città e dei cittadini non servono solo le parole, ma occorre agire per il raggiungimento degli obiettivi comuni".