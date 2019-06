Mobilità sostenibile in Vaticano, 12 punti ricarica auto elettriche

Favorire la mobilita' sostenibile nello Stato della Citta' del Vaticano. E' questo l'obiettivo dell'accordo firmato da Enel X, la business line globale dedicata ai prodotti innovativi e soluzioni digitali del Gruppo Enel, e il Governatorato dello Stato Citta' del Vaticano che prevede la fornitura di 20 punti di ricarica di cui 12 gia' stati installati e 8 in fase di consegna.

Le stazioni fornite da Enel X sono le "Pole station", installate in ambito pubblico, ognuna con due punti di ricarica da 22 kW che permettono di fare il pieno di energia a due veicoli elettrici contemporaneamente. "L'installazione delle prime infrastrutture di ricarica di Enel X presso lo Stato Citta' del Vaticano dimostra come sia ormai necessario porre al primo posto la sostenibilita' e la tutela dell'ambiente nella scelta tra le possibili alternative di mobilita' - dichiara Alessio Torelli, responsabile di Enel X Italia -. Siamo sicuri che questa decisione servira' da esempio e contribuira' ulteriormente alla diffusione delle auto elettriche nel nostro Paese.

Proprio per favorire questo passaggio stiamo realizzando una rete capillare di infrastrutture per i veicoli elettrici e quello di oggi e' senza dubbio un altro tassello importante che dimostra il nostro costante impegno in tal senso".

(ITALPRESS)