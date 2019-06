Savio Magro catalizza l'attenzione a Ragusa

Straordinaria sessione di Crush style al centro commerciale Le Masserie di Ragusa in occasione della X edizione di un appuntamento ormai diventato una sorta di tradizione per tutti gli appassionati sportivi. Savio Magro, il founder e master della disciplina ha guidato, dal palco installato nella parte esterna del centro commerciale, un allenamento molto intenso.

Numerosi curiosi sono rimasti colpiti da questa pratica di allenamento caratterizzata dall’utilizzo di un trampolino elastico. La presenza del Crush style alla festa dello sport ha contribuito a rendere la stessa ancora più significativa dal punto di vista del ventaglio delle attività proposte al pubblico. Savio Magro esercita abitualmente la propria azione di master della disciplina al centro sportivo Arte Danza & Fitness a Vittoria ma spesso e volentieri è in giro per la Sicilia, ma anche nel resto d’Italia, per illustrare nel dettaglio i benefici di questo nuovo modo di fare sport che non consente soltanto di tenere allenato il fisico ma è anche e soprattutto una ghiotta opportunità per divertirsi rimanendo in forma.