Dieta della pasta per dimagrire: menù della settimana

La dieta della pasta può far dimagrire di circa un chilo in una settimana. E’ una dieta da 1200 calorie al giorno equilibrata e completa di vari alimenti. Nonostante questo come facciamo sempre nelle nostre diete raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie (diabete, malattie renali, ipertensione, ecc…).

Infine evidenziamo che prima di affidarsi a schemi dietetici indicati è d'obbligo rivolgersi a un dietologo o nutrizionista di fiducia perché la dieta va elaborata in base alla singola persona considerando, età, sesso, lavoro e tipo di vita che si conduce. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta della pasta per dimagrire un chilo. La colazione di tutti i giorni può variare, ecco cosa si può scegliere: caffè, tè verde o orzo, 6 biscotti secchi o 4 fatte biscottate con marmellata; uno yogurt magro alla frutta. Per lo spuntino di metà pomeriggio si può scegliere tra un frutto o uno yogurt magro alla frutta o un tè verde con due biscotti secchi o un pacchetto di cracker.

Lunedì: pranzo con 100 g di paccheri di Gragnano con pomodori e basilico, radicchio ai ferri. Cena: spezzatino di vitello (200 g) cotto al vino rosso e spinaci al vapore. Martedì: pranzo con 100 g di spaghetti con le vongole e insalata verde. Cena: spigola al cartoccio e insalata di carote, prezzemolo, basilica e limone. Mercoledì: pranzo con 100 g di riso con i piselli e asparagi lessati. Cena: petto di tacchino e finocchio al forno.

Giovedì: una porzione di pasta integrale e verdure alla griglia a scelta tra melanzane e zucchine. Cena: scamorza ai ferri e insalata di pomodori. Venerdì: pranzo con 100 g di tagliatelle al limone e spinaci al vapore. Cena: pesce alla griglia e verdure al vapore. Sabato: pranzo con maiale magro, fettine di zucca grigliata. Cena: una pizza margherita al piatto e spinaci all’agro. Domenica: pranzo con ravioli con pomodoro fresco e basilico. Cena: costolette di agnello al forno e patate. Per funzionare bene la dieta della pasta bisogna bere ongni giorno almeno due litri ed evitare ogni tipo di dolce o snack salato.