Dieta blu, uva nera, prugne e mirtilli per dimagrire in 3 giorni

La dieta blu è una dieta dimagrante semplice per dimagrire un chilo in 3 giorni. E’ una dieta che si basa sul consumo di frutta di colore blu violaceo come mirtilli, uva nera e prugne. E’ una dieta estiva. Serve a depurare l’organismo dopo il weekend e spesso viene seguita dal lunedì al mercoledì.

La dieta blu serve anche a risvegliare il metabolismo. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù giornaliero che può essere ripetuto nei tre giorni. Colazione con un vasetto di yogurt con mirtilli freschi e una tazza di tè senza zucchero. Spuntino mirtilli o prugne o uva nera. Pranzo: insalata con cicoria, rucola, carote, pomodorini, finocchi a tocchetti, 50 grammi di pane integrale, uva nera e un dessert con 100 g di ricotta 1 un cucchiaio di composta di prugne nere. Merenda: frullato di frutti blu, con 100 g di uva nera, 2 pesche, 100 ml di succo concentrato di prugne secche, il succo di un limone e 50 ml di succo di noni.

Va bevuto subito dopo la preparazione, guarnendo con un paio di cubetti di ghiaccio, una fettina di limone e circa 50 g di bacche di mirtillo. Cena: pesce alla griglia e verdure grigliate a scelta tra melanzane e zucchine. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire un regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di diabete o altre patologie. Infine ricordiamo che la dieta va sempre elaborata da uno specialista in base alla singola persona.