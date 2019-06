Whatsapp, arrivano le news di Sky Sport

Su Whatsapp le news di Sky Sport. Ad annunciare l'interessante novità per tutti gli appassionati di sport è la stessa Sky che raggiungerà gli utenti in modo capillare e senza alcun costo aggiuntivo. Gli utenti potranno accedere al servizio visitando la pagina ufficiale di SKY Sport e decidere quali notizie ricevere in base ai loro interessi.

Per ricevere tutte le news di SKY Sport è sufficiente cliccare sul pulsante “WHATSAPP” e attendere l’apertura della chat sul proprio smartphone con un nuovo numero da salvare in rubrica e scrivere “start”. Il servizio permette di ricevere il meglio delle notizie e dei video di Sky Sport su Calcio, Calciomercato, Formula 1, MotoGp, Tennis, NBA e Ciclismo.