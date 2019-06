Raduno a Zanka in Ungheria per i vespisti di tutto il mondo

Si e' chiusa a Zanka, in Ungheria, la tredicesima edizione dei Vespa World Days, il piu' importante raduno mondiale di Vespa Club che, ogni anno, richiama vespisti da tutto il mondo.

Per le vie di Zanka hanno sfilato oltre 3.500 Vespa in tutte le versioni e di ogni epoca, arrivate grazie a 5.000 Vespisti giunti qui da 40 diverse nazioni, in rappresentanza di altrettanti Vespa Club Nazionali, ovviamente da tutta Europa ma anche da Hong Kong, Canada, Israele, Giappone, Filippine, Australia e Indonesia. E nel 2020 gli appuntamenti col Vespa World Days saranno due: in Portogallo, a Guimaraes dal 2 al 5 luglio e a Bali, in Indonesia dal 23 al 25 luglio. I Vespa World Days si tengono ogni anno sotto l'egida del Vespa World Club, nato nel 2006 dall'eredita' del Vespa Club d'Europe e poi della Fe'de'ration Internationale des Vespa Clubs.

I primi Vespa Club risalgono al 1946. Oggi si contano ben 49 Vespa Club Nazionali associati al Vespa World Club, che riuniscono migliaia di affiliati in ogni nazione.

