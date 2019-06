Energia, da Acea nuova offerta luce e gas per mercato libero

Acea Energia lancia "Acea come noi", la nuova offerta luce e gas destinata ai clienti del mercato libero. I clienti potranno pagare luce e gas alle condizioni del mercato all'ingrosso, riservato agli operatori energetici, dando un contributo mensile fisso.

Il prezzo, per quanto riguarda l'energia elettrica, equivale ad una media mensile dell'indice PUN, Prezzo Unico Nazionale e, per il gas, fa riferimento all'indice TTF, Title Transfert Facility (sempre su media mensile). Gli indici di riferimento sono pubblici e saranno disponibili sul sito web di Acea Energia per essere costantemente monitorati. L'offerta e' rivolta non solo al settore residenziale, ma anche a quello delle piccole e medie imprese e partite Iva, "con l'obiettivo di assumere sempre piu' il ruolo di operatore di fiducia, di consolidare il ruolo di partner leader per i servizi energetici nei territori di riferimento, puntando anche a nuove aree geografiche, al segmento dei servizi gas e ai nuovi servizi Smart Home e Smart City", spiega l'azienda.

"Il nostro obiettivo e' quello di raggiungere la quota di 1,7 milioni di clienti nel 2022 con un mercato di riferimento piu' ampio", afferma Valerio Marra, presidente di Acea Energia. "Noi immaginiamo di riuscire a integrare completamente i clienti del mercato tutelato al mercato libero - ha aggiunto Per realizzare questi obiettivi le principali azioni da fare sono la forte spinta commerciale, l'incremento dei canali distributivi tra i quali quello digitale e lo sviluppo di servizi a valore aggiunto nel settore energia".

(ITALPRESS)