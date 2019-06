A settembre un asteroide colpirà la Terra?

Un asteroide del diametro di circa 30 metri potrebbe colpire la Terra entro quest'anno, forse nel mese di settembre. A dirlo è uno studio effettuato dall'Agenzia Spaziale Europea. Il nome dell'asteroide è 2006 QV89. L'asteroide, è considerato potenzialmente pericoloso per il nostro pianeta ed è stato scoperto nell'agosto del 2006 dal Catalina Sky Survey.

Il corpo celeste è stato inserito nella categoria dei PHAs (asteroidi potenzialmente pericolosi per la Terra) ed il valore della minima distanza di intersezione con la Terra (MOID) è di soli 0.00001 UA (unità Astronomiche). Naturalmente l'asteroide è sotto stretta osservazione e con il trascorrere dei giorni si potrà sapere in maniera più esatta quale sarà la sua orbita. E' probabile che un corpo così grande potrebbe distruggersi dopo l'impatto con l'atmosfera e che a terra arrivino solo frammenti come già accaduto in altre occasioni.