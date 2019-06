Incidente stradale a Ragusa, muore una 38enne

Incidente mortale la notte scorsa intorno alle ore 2 sulla Sp 25 a Ragusa. A perdere la vita una 38enne, L.S., che viaggiava a bordo di un’auto, una Volkswagen Golf, insieme ad un 39enne, conducente del mezzo, e ad un bambino 12enne.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Per la 38enne non c'è stato nulla da fare è deceduta a seguito delle gravi lesioni riportate nel violento impatto. Il 39enne si trova ricoverato con 7 giorni di prognosi mentre il bambino di 12 anni con 30 giorni di prognosi. Sul posto per i rilievi dell'incidente è intervenuta la Polizia Stradale di Ragusa. (Foto repertorio)