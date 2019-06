Dieta per dimagrire in fretta 4 kg: un solo piatto a pranzo e cena

La dieta per dimagrire in fretta 4 kg in una settimana è una dieta sbilanciata e non adatta a tutti. Nella dieta per dimagrire in fretta la colazione prevede solo caffè o tè non zuccherati, e in alcuni giorni si possono mangiare un panino o tre fette biscottate.

A pranzo e cena si introduce un solo piatto alla volta. Per avere gli effetti desiderati e perdere peso velocemente in una settimana bisogna evitare pane, grissini, cracker, pasta, bibite zuccherate e gassate e alcolici. Come sempre per ogni dieta, è necessario bere molta acqua, circa due litri al giorno. Ecco un esempio settimanale, giorno per giorno, della dieta per dimagrire in fretta. Lunedì: colazione con una tazza di tè e due biscotti integrali. Pranzo: due uova sode con spinaci poco salati. Cena: una bistecca e insalata verde e sedano.

Martedì: colazione con una tazza di tè con due biscotti integrali. Pranzo: una bistecca, insalata verde e un frutto a piacere. Cena: prosciutto cotto in quantità desiderata. Mercoledì: colazione con un caffè senza zucchero e un panino. Pranzo: due uova sode con insalata verde e pomodori. Cena: prosciutto cotto e insalata verde. Giovedì: colazione con un caffè senza zucchero e un panino. Pranzo: un uovo sodo, carote cotte o crude, formaggio svizzero. Cena:una macedonia e uno yogurt magro. Venerdì: colazione con un caffè, senza zucchero e un panino. Pranzo: pesce alla griglia e insalata di pomodori. Cena: una bistecca ai ferri e insalata verde.

Sabato: colazione con un caffè, senza zucchero e un panino. Pranzo: pollo alla griglia. Cena: due uova sode e carote cotte o crude. Domenica: colazione con un tè con limone. Pranzo: una bistecca alla griglia e frutta a scelta. Cena: a scelta quello che desiderate. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie. Infine ricordiamo che la dieta va sempre preparata da un medico specialista in basse alle caratteristiche della singola persona.