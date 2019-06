Moavero: Italia isolata in Europa? ha perso animo cooperativo

"Italia isolata in Europa? Il tema dell'isolamento in Europa e' complesso, l'Unione Europea sembra un arcipelago di isole, il termine isolato potrebbe valere per tutti i paesi dell'Unione". Lo ha detto il ministro degli Affari Esteri, Enzo Moavero Milanesi, ospite di "Mezz'ora in piu'" su Rai Tre.

"L'Europa ha perduto quell'animo cooperativo, quella capacita' di essere solidale", ha aggiunto Moavero Milanesi. "Molti Stati europei sono stati in procedura d'infrazione, anche la Germania e la Francia, noi, la Spagna. La maggior parte delle procedure riguardava l'indebitamento annuale, in questo caso non e' stata aperta formalmente la procedura, si deve riunire la commissione, la decisione potrebbe avvenire o prima dell'estate o dopo", ha sottolineato il ministro. "Questa procedura riguarderebbe il debito pubblico, non il deficit annuale", ha aggiunto.

