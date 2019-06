Vittoria, intervento di pulizia nell'aera Fontana della Pace

Intervento di pulizia straordinaria e di manutenzione nell'area della Fontana della Pace a Vittoria. Il Prefetto Dispenza: “Stiamo rimediando a problemi risalenti nel tempo”.

Nell'ambito degli interventi programmati già da qualche settimana, nelle giornate di ieri e oggi personale delle Direzioni Polizia Municipale, Ecologia e Territorio e Patrimonio del Comune hanno effettuato un intervento nell'area della Fontana della Pace. La Direzione Ecologia ha chiesto, in particolare, l'immediato intervento della Tech servizi per effettuare nella giornata di ieri la scerbatura e la pulizia dell'area (con spazzamento e lavaggio dell'intero piazzale) ed ha sollecitato il titolare della ditta che ha in adozione l'area a verde della fontana per un tempestivo intervento di cura del verde della zona perimetrale.

Nel corso del sopralluogo sono emerse alcune criticità, come la presenza di alcune pietre vulcaniche sconnesse (sollevate dalle radici degli alberi di magnolia); l'asfalto divelto (anche questo, dall'apparato radicale degli alberi); lastre di marmo mancanti a copertura dei muretti divisori verosimilmente rubate da ignoti; rubinetti alcuni per l'attingimento dell'acqua potabile mancanti (verosimilmente oggetto di furto ad opera di ignoti); quadro elettrico privo di coperchio protettivo, al servizio delle pompe di sollevamento acque piovane in caso di allagamento (da parecchio tempo non funzionanti): il quadro è stato disattivato dal personale dell'Ufficio Tecnico comunale e ricoperto con un pannello su carta intestata della Direzione Territorio e Patrimonio con la dicitura "quadro disattivato".

Per i danneggiamenti accertati, la Polizia municipale sta già predisponendo una comunicazione di notizia di reato a carico di ignoti, da inviare all'Autorità giudiziaria. Già dalla prossima settimana, le Direzioni interessate si attiveranno congiuntamente per individuare le possibili soluzioni al fine del ripristino e della sistemazione delle criticità rilevate. Nel frattempo, è stata avviata già da giorni un'attività di monitoraggio delle aree verdi affidate in adozione a privati, al fine di verificare se le stesse vengano curate adeguatamente. Laddove sarà accertato lo stato di abbandono delle aree, il Comune provvederà a diffidare le ditte affidatarie affinché procedano alla manutenzione del sito entro sette giorni, pena la risoluzione del contratto di affidamento. “Gli interventi disposti dalla Commissione straordinaria – dichiara il Prefetto Filippo Dispenza – tendono a rimediare a situazioni di incuria e trascuratezza risalenti nel tempo, le cui responsabilità non possono certo ascriversi alla presenza della Commissione.

Sarebbe pertanto auspicabile che in presenza, nel contesto cittadino, di situazioni seppure consolidate ma che abbisognano di interventi immediati, i cittadini si rivolgessero apertamente all’Amministrazione con spirito costruttivo e di leale collaborazione. Spesso chi critica ingiustamente, utilizzando insulti e minacce nascondendosi dietro un pc o uno smartphone, non ha neanche le carte in regola, essendo persino un evasore fiscale totale. Ma i nostri interlocutori sono gli onesti cittadini di Vittoria, che sanno distinguere tra chi strumentalizza l’attuale situazione amministrativa della Municipalità e chi lavora per la Città, voglio ricordare che questa Commissione è impegnata sin dal suo insediamento a ripristinare i servizi essenziali e a garantire sicurezza e decoro.

Abbiamo trovato le casse comunali quasi vuote ed abbiamo evitato il dissesto finanziario, e stiamo cercando di riportare alla nobile ribalta nazionale la città di Vittoria, riattribuendole il posto che merita per la bellezza naturale ed architettonica dei luoghi e per gli straordinari prodotti di questa terra. Non abbiamo intenti politici, lavoriamo quotidianamente per il bene della città: incontriamo cittadini e associazioni, valutiamo con la massima apertura e disponibilità le proposte e gli spunti di riflessione che ci vengono suggeriti, facciamo tutto quanto è possibile per assicurare la piena fruizione dei servizi. Abbiamo preso atto che i problemi di Vittoria non sono nati lo scorso agosto: la carenza d'acqua, le discariche abusive, le buche nelle strade ce li siamo trovati in eredità e stiamo lavorando, anche in termini di progettualità, per individuare soluzioni definitive.

Faccio appello ai cittadini, affinché ci sostengano in questa difficile ma imprescindibile azione di rilancio di Vittoria, che passa anche attraverso l'educazione civica e il rispetto delle regole. Tutti coloro che hanno a cuore la città ci sostengano e ci forniscano il loro contributo per far uscire Vittoria dall'impasse in cui si è ritrovata e per traghettarla verso un futuro di crescita e di benessere collettivo: chi ama veramente Vittoria compia dei gesti concreti per dimostrarlo, e troverà sempre in questa Commissione straordinaria un prezioso alleato per riportare questa splendida città agli onori che merita, quella di una città positiva e laboriosa”.