Linea ferroviaria Siracusa-Ragusa-Gela importanti novità: ecco quali

Dal 9 giugno importanti novità per quanto riguarda la linea ferroviaria Siracusa-Ragusa-Gela-Caltanissetta Xirbi. La prima è che sarà finalmente possibile spostarsi la mattina sia da Siracusa, ma soprattutto da comuni come Ispica (alle ore 6,40), Pozzallo (ore 6,49), Scicli (ore 7,10), Modica (ore 7,23) verso il capoluogo, con il treno n. 12822 in arrivo a Ragusa alle ore 7,47.

Gli stessi viaggiatori, per rientrare nelle rispettive località, potranno usufruire di due treni in due fasce orarie interessanti: partenza da Ragusa con treno n. 12857 alle ore 14,07 e arrivi a Modica alle ore 14,31, a Scicli alle 14,43, a Pozzallo alle 15,05, a Ispica alle 15,15 e a Siracusa alle 16,18. Oppure, la seconda soluzione: partenza da Ragusa con treno n. 12801 alle ore 16,26 e arrivo a Modica alle ore 16,46, a Scicli alle 16,58, a Pozzallo alle 17,19, a Ispica alle 17,25 e a Siracusa alle 18,36. Quest’ultimo treno è inoltre programmato in coincidenza con l’Intercity Siracusa-Roma n. 1526 in partenza alle ore 19,10.

Altra novità importante è la possibilità di spostarsi la mattina con treno diretto da Ragusa a Siracusa con partenza alle ore 8,05 e arrivo alle ore 10,03, e rientrare da Siracusa alle ore 17,41 con treno n. 26596 in arrivo a Ragusa alle ore 19,55. Si aprono così prospettive nuove per i flussi turistici, oltre che per le gite organizzate e per i pendolari. Ancora: ogni giorno, escluso il sabato, partirà da Modica verso Gela il nuovo treno n. 12842 alle ore 9,20 con arrivo a Ragusa alle ore 9,41 e a Donnafugata alle ore 10,02: un orario finalmente comodo e funzionale per le visite al castello di Donnafugata, meta turistica e di gite.

Sarà possibile rientrare da Donnafugata già alle ore 13,40 con treno n. 12857, o alle 16,04 con treno n. 12801, alle 19,07 con treno n. 12855, alle 19,53 con treno n. 26843. Per chi vuole recarsi più tardi al castello c’è la possibilità di prendere il treno n. 12824 proveniente da Siracusa e in partenza da Ragusa alle ore 12,32 e arrivo a Donnafugata alle ore 12,50. A tal proposito si ritiene necessario l’intervento del Comune di Ragusa per la sistemazione della strada di collegamento tra Stazione e Castello, per migliorare l’informazione sugli orari dei treni, sia sul posto che sul sito ufficiale, soprattutto per per pubblicizzare l'esistenza dello sconto del 50% per le visite al castello dietro presentazione del biglietto ferroviario.

Ci sono però anche delle criticità rilevate da Cub Trasporti: la prima è rappresentata dalla necessaria riapertura della linea nelle domeniche e festivi, unica linea ancora chiusa in Sicilia! Alcune limitazioni sussistono anche i sabati. Ad esempio il treno n. 12842 Modica-Gela, utile per Donnafugata, non si effettua il sabato, quando il primo treno utile è il n. 12824 delle ore 12,32 (da Ragusa). Ma anche il n. 12822 e il n. 12857 non vengono effettuati il sabato penalizzando fortemente un lavoratore o uno studente che acquista un abbonamento settimanale (che dà diritto ad utilizzare il treno da lunedì a domenica) ma il sabato è costretto a spostarsi con mezzo privato.

Ritornando infine ai flussi turistici verso Donnafugata, ma da Gela, Vittoria, Comiso, il treno n. 26677 con arrivo a Ragusa alle ore 8,46 non effettua la fermata a Donnafugata impedendo così il viaggio di andata a una fetta di potenziali visitatori del castello. Infine non è stato attivato il necessario collegamento con bus navetta dalla Stazione di Vittoria all’aeroporto di Comiso.