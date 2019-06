Dieta dimagrante estiva per dimagrire 4 kg: menù

La dieta dimagrante estiva può far dimagrire fino a 4 kg in una settimana. E’ una dieta semplice da seguire e fatta di alimenti freschi e di stagione. La dieta estiva è tra le diete dimagranti più efficaci per perdere peso.

Ma vediamo cosa si mangia nel menù, giorno per giorno, della dieta dimagrante estivanper dimagrire 4 kg in una settimana. Lunedì: colazione con mezzo mango e uno yogurt magro. Pranzo: insalata verde, tre fette di prosciutto cotto o crudo, una fetta di pane ai cereali e una fetta di melone. Merenda: uno yogurt magro e 3 mandorle. Cena: pesce azzurro alla griglia, spinaci al vapore e una macedonia senza zucchero. Martedì: colazione con una ciotola di mirtilli o fragole o mela a pezzi e una fetta di pane tostato integrale. Pranzo: insalata mista e peperoni alla griglia. Merenda: due fette di ananas. Cena: petto di pollo saltato in padella con verdure.

Mercoledì: colazione con un bicchiere di latte scremato e due prugne. Pranzo: insalata di tonno e avocado e una fetta di pane ai cereali. Merenda: una manciata di mirtilli secchi. Cena: petto di pollo piccolo in padella con il purè ottenuto da una patata pestata, insalata con ravanelli e due kiwi. Giovedì: colazione con un frullato di frutta. Pranzo: pesce alla griglia e insalata con pomodoro e cetriolo. Merenda: una mousse magra di fragole. Cena: riso con curry e verdure e due fette di melone. Venerdì: colazione con due fette di pane tostato, due cucchiaini di confettura di frutta senza zucchero e una mela. Pranzo: pesce alla griglia e insalata di pomodoro. Merenda: uno yogurt magro. Cena: spiedino di pesce alla griglia e insalata mista.

Sabato: colazione con 3 cucchiai di muesli non zuccherato con latte parzialmente scremato e una manciata di mirtilli o fragole. Pranzo: pollo lesso, due fettine di pane integrale e insalata di pomodori e cetrioli. Merenda: una tisana drenante al finocchio. Cena: 50 g di pasta al pomodoro con parmigiano. Domenica: colazione con mezza fetta di pane tostato condito con formaggio spalmabile o burro e marmellata. Pranzo: riso con zucchine. Merenda: una fetta di anguria. Cena: 100 g di filetto di salmone alla griglia con 3 piccole patate novelle, spinaci e carote.

Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie. Infine ricordiamo che la dieta va sempre preparata da un medio specialista in basse alle caratteristiche della singola persona.