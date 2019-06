Tiramisù al limone di Sicilia: ricetta facile

Il tiramisù al limone di Sicilia è facile da preparare e gustoso da mangiare soprattutto in estate. E’ un dolce fresco e piacevole da portare a tavola. Il tiramisù al limone è tra i dolci siciliani tipici d’estate.

Ma vediamo quali ingredienti occorrono per preparare il tiramisù al limone si Sicilia: 500 grammi di mascarpone, 500 g di Savoiardi, 2 uova, 4 limoni, 100 grammi di zucchero e un cucchiaio di limoncello. Vediamo ora le fasi della preparazione del tiramisù al limone. Cominciate con lo sbattere i tuorli con lo zucchero e quindi aggiungete il mascarpone finchè il composto apparirà omogeneo e denso. Dopo montate a neve gli albumi e aggiungetene a cucchiaiate alla crema. Infine grattugiate i limoni e spremeteli. Il succo dei limoni ottenuto dovrà quindi essere diluito con dell'acqua e con un cucchiaio abbondante di zucchero, assaggiando per verificare che non sia rimasto acido.

Poi aggiungete un cucchiaio di limoncello. Subito dopo immergete i savoiardi nel succo ottenuto e, uno alla volta, metteteli in una teglia alternando uno strato di crema con uno di biscotti. L'ultimo strato dovrà essere di crema e lo potrete decorare con la scorza grattugiata di limoni. Conservate il tiramisù in frigo e servitelo freddo.