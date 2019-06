Trenitalia un treno ogni 12 secondi per mare, montagna e città d'arte

Un treno di Trenitalia in partenza ogni 12 secondi. E' la ricca offerta commerciale a disposizione di chi viaggia per lavoro e studio. Non solo, anche per turismo e svago verso oltre 500 citta' d'arte, le principali localita' balneari e montane, quelle piu' apprezzate dai turisti.

Al via da domani l'orario estivo 2019 di Trenitalia che permette alle persone di raggiungere le localita' turistiche utilizzando il treno. Tante le soluzioni a disposizione grazie a circa 7mila treni al giorno fra Frecce, InterCity e regionali. L'offerta di Trenitalia diventa cosi' sempre piu' capillare, soprattutto nelle aree urbane, e dinamica perche' personalizzabile, in qualsiasi momento della giornata, sulla base delle esigenze delle persone che scelgono il treno: piu' attenta ai viaggi business durante la settimana e piu' turistica nei fine settimana e nella prossima estate.

Comfort, puntualita', assistenza e digitalizzazione sono gli ulteriori elementi trasversali alle novita' dell'orario estivo 2019 di Trenitalia. Nuove modalita' di pagamento e l'innovativo sistema Wi-Fi Fast a bordo dei Frecciarossa 1000 e Frecciargento 700 garantiscono maggiore qualita', semplificando tutte le operazioni prima, durante e dopo il viaggio e migliorando la connettivita' di tutti i passeggeri. Maggiore qualita' e' garantita anche dai nuovi treni regionali Rock e Pop. Sono 437 i treni al giorno tra Frecce, InterCity, EuroCity, Euronight e FRECCIALink che, con ulteriori 190 nuove fermate, connettono nell'estate 2019 piu' di 240 stazioni delle principali citta' italiane.

(ITALPRESS)