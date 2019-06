La Festa del Preziosissimo Sangue di Gesù a Ragusa

Ragusa è pronta a celebrare la festa del Preziosissimo Sangue. Da lunedì si comincia con gli appuntamenti che animeranno, come di consueto, l’intero territorio in cui ricade la parrocchia di via Ettore Fieramosca. I festeggiamenti esterni sono in programma domenica 16 giugno. La festa, assume un significato molto particolare in quanto diventa una speciale occasione di aggregazione.

“E però in questa occasione – spiega il parroco, don Russelli – cerchiamo di amplificare all’ennesima potenza quelle che sono le peculiarità di ascolto, incontro e comprensione con l’altro. La festa, dunque, assume una valenza che vogliamo possa essere messa in risalto nella maniera opportuna”. Lunedì, martedì e mercoledì le fasi iniziali saranno caratterizzate dalle celebrazioni della santa messa delle 9, dalla recita del Santo Rosario, prevista per le 18,30 mentre alle 19 si terrà la celebrazione eucaristica. Poi, ci sono i momenti ricreativi organizzati dal comitato dei festeggiamenti, in concordia con il parroco, con l’obiettivo di creare appositi momenti di socializzazione allo scopo di favorire il più possibile l’aggregazione tra i componenti della comunità parrocchiale.

Grande attesa, ad esempio, lunedì, martedì e mercoledì, a partire dalle 18, nei campi della parrocchia, per il torneo di volley organizzato dalla società sportiva “Ragusa Volley” mentre alle 20 si terrà quello che è ormai diventato un classico, vale a dire la quarta edizione del torneo misto di calcio balilla umano. Una disciplina sportiva in fase di crescita che ha già riscosso parecchio consenso negli anni scorsi e che, dunque, si è voluta riproporre anche in questa edizione della festa per coinvolgere giovani e meno giovani a una pratica che punta a richiamare anche l’attenzione di un numero consistente di spettatori.

Con l’obiettivo, come sempre, di garantire la dovuta attenzione nei confronti della comunità parrocchiale.