Ispica, guida in stato di ebrezza: arrestato meccanico ispicese di 39 anni

I Carabinieri della Stazione di Ispica hanno tratto in arresto in esecuzione di ordine di carcerazione un cittadino ispicese di 39 anni, L.S., meccanico, per guida in stato di ebrezza.

L’uomo era stato trovato alla guida in stato di ebrezza lo scorso anno e sconterà la pena di 4 mesi di carcere. Al termine delle formalità è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Ragusa. I servizi di controllo del territorio per garantire una movida sicura ai giovani ed ai turisti in visita nelle località costiere della provincia di Ragusa, sia nel contrasto allo spaccio di droga che nell’evitare condotte di guida pericolose.