Vicenda Progitec, preoccupato il sindaco di Pozzallo

Il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna si dice preoccupato dopo avere appreso la notizia dell'arresto, tra gli altri, di uno degli amministratori della Progitec, società in ATI con altre due imprese che gestisce attualmente il servizio di smaltimento dei rifiuti in città

Ammatuna ha dichiarato: Non posso non esprimere la mia grande preoccupazione per i fatti apparsi sui quotidiani in merito all’arresto di uno degli amministratori della Progitec. Ho immediatamente scritto - dichiara il Sindaco - alle autorità competenti affinché si faccia, in tempi brevi, chiarezza su una vicenda che desta preoccupazione e che non deve lasciar spazio alcuno ad ombre. E’ necessario - continua il Sindaco - prestare la massima attenzione e scrupolosità sull’evolversi della vicenda a tutela dell’esclusivo interesse di una città, qual’è quella di Pozzallo, i cui cittadini chiedono, com’è doveroso, massima correttezza e legalità nella gestione dell’importante servizio della nettezza urbana.