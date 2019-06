Homages dei talenti del Verga, al "Garibaldi" di Modica

Un grande omaggio ai compositori del presente e del passato stasera, sabato 8 giugno, alle 21.00 al Garibaldi di Modica, da parte dell'orchestra di fiati del Liceo Musicale Verga di Modica. Il titolo del concerto è “Homages”. L’Orchestra di fiati del Liceo Musicale dell’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Verga” di Modica, è diretta dal maestro Mirko Caruso.

Grandi giovani talenti iblei, riuniti nell’unico liceo musicale statale della provincia di Ragusa, eseguiranno musiche di Bach, Bernstein, Castro, Ellerby, Navarro, Roost e Tchalkovsky. Saranno le emozioni a condurre il pubblico del Teatro Garibaldi in un’altra magica serata all’insegna della grande musica, inserita nella stagione musicale diretta da Giovanni Cultrera, sovrintendente Tonino Cannata. Un’eccellenza iblea, quella dell’Orchestra di Fiati del Liceo musicale “G. Verga”, nata nel 2016 da un progetto extracurricolare voluto da tutto il corpo docente per dare agli alunni, in aggiunta alla formazione tecnica e teorica prevista dal piano di studi, anche una valida formazione orchestrale.

A guidarne la realizzazione il maestro Caruso, in sinergia con i docenti di Esecuzione e Interpretazione, che impegnano gli alunni coinvolti con prove di sezione e di insieme a cadenza settimanale finalizzate allo studio del repertorio.