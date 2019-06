Domattina si corre per le vie del centro a Modica

6° Memorial “Raffaele Denaro”, domani mattina, domenica 9 giugno, a Modica. La manifestazione sportiva dedicata all'ispettore della Polizia Locale di Modica prematuramente scomparso, valida come quarta prova del 7^ Gran Prix Regionale di corsa su strada, organizzata dall’Asd “Il Castello Città di Modica”, e dal Comando di Polizia Locale, col patrocinio di Coni, Federazione Italiana di Atletica Leggera e Bapr.

La gara, inserita nel circuito regionale, si snoderà per il centro cittadino, in particolare, Corso Umberto e Via Marchesa Tedeschi. Sono oltre 500 gli atleti già iscritti per quella che è anche la 5^ prova del Gran Prix Provinciale e la prova Grand Prix provinciale Giovanile. Due le categorie: quella Giovanile partirà alle 8,30, quella master alle 10,30. Per l’occasione sarà istituito il divieto di sosta con rimozione e viabilità inibita con blocchi antiterrorismo, dalle 8 alle 13, anche in Via Marchesa Tedeschi fino all’intersezione con Via Santa Margherita.

In Viale Medaglie d’Oro si svolgerà, invece, nelle stesse ore, il VII Raduno in 500 “Città di Modica, che ospiterà decine di Fiat 500. Per questo motivo sarà disposta a doppio senso di circolazione la Via Vittorio Veneto.