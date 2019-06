Calcio: Euro U.21. Di Biagio sono ottimista, proveremo a vincere

"So di avere un'ottima nazionale, una squadra forte, ma conosco anche la formula del cavolo di questo Europeo e so quali potrebbero essere i fastidi. Giochiamo in casa e vedo solo vantaggi: dobbiamo sfruttare questa forza esterna, questo grande entusiasmo.

Sono ottimista di natura, tutti ci chiedono di vincere e noi ci proveremo". Queste le parole del commissario tecnico dell'Italia under 21 Luigi Di Biagio in conferenza a Formello, dove la squadra e' in ritiro in vista dell'Europeo di categoria. "Qui a Formello la preparazione e' stata buona e stiamo recuperando dei giocatori che non erano al top. Poi le partite ci diranno se abbiamo fatto le cose giuste - ha sottolineato Di Biagio - Nel biennio di amichevoli ci e' mancata qualche vittoria ma le prestazioni sono state fatte e abbiamo anche portato 8-10 giocatori in nazionale A: questa e' la vittoria piu' grande perche' ci hanno chiesto di rilanciare il calcio giovanile e noi stiamo facendo molto di piu' di quello che potevamo.

Manca la ciliegina sulla torta, l'ultimo pezzettino: speriamo di vincere con under 21, under 20 e under 19, ma il percorso fatto e' la cosa piu' importante".

(ITALPRESS)