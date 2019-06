Budino al latte di mandorla: la ricetta siciliana

Il budino al latte di mandorla è un dolce tipico della cucina siciliana. La ricetta ragusana che elenchiamo di seguito è facile da preparare e gustosa da consumare a fine pranzo o per la merenda pomeridiana. Il budino al latte di mandorla può essere mangiato durante una dieta.

Ma vediamo quali ingredienti occorrono e le fasi della preparazione. Ingradienti: 500 ml di latte di mandorla già zuccherato e una bustina da 6 g di addensante vegetale (agaranta) o 12 g di fogli di colla di pesce. Ora vediamo le fasi della preparazione: sciogliere l’alga in polvere in poco latte di mandorla (mezzo bicchiere) e farlo bollire per un minuto. Aggiungere al resto del latte e mescolare bene con una frusta in modo che non rimangano grumi. Se si usa inveca la colla di pesce, bisogna farla ammollare in acqua fredda, strizzarla aggiungerla a poco latte di mandorla, riscaldare in un pentolino fino a che sarà sciolta.

Unire la colla di pesce con un altro po’ di latte per farla raffreddare e mescolarla a tutto il resto facendo attenzione che non si formino grumi. Versare 3/4 del composto nello stampo o negli stampini e porre in frigorifero. Lasciate in frigo per almeno 3 ore. Ecco le altre ricette che si possono inserire in una dieta e non solo pubblicate sul nostro sito.