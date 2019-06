Fca-Renault, Elkann stop a dialogo per tutela nostri interessi

"Gli scorsi giorni e le scorse settimane sono stati piu' impegnativi del solito, avendo lavorato per presentare e poi definire la nostra proposta per una fusione trasformativa con Groupe Renault. L'impegno, la forza e la creativita' di tutte le persone direttamente coinvolte sono stati davvero ammirevoli.

Non meno importante e notevole e' stato l'impegno incessante che ognuno di voi ha profuso costantemente nel proprio lavoro, per proseguire gli attuali progetti in ogni nostra attivita'. La decisone di iniziare queste conversazioni con Groupe Renault e' stata corretta, una decisione che abbiamo preso dopo esserci preparati su tutti i fronti". Cosi' John Elkann, presidente di Fca, in una lettera inviata ai dipendenti del Gruppo. "L'ampio consenso che ha ricevuto e' stato un chiaro segnale che il nostro tempismo, cosi' come l'equilibrio di cio' che abbiamo proposto, erano corretti. La scelta di interrompere il dialogo - spiega Elkann - non e' stata presa con leggerezza ma con un obiettivo in mente: la protezione degli interessi della nostra societa' e di coloro che lavorano qui, tenendo chiaramente in considerazione tutti i nostri stakeholder".

"Persino la miglior proposta, come lo era questa - tanto da aver ricevuto positive attestazioni di stima e consenso - ha poche possibilita' di raggiungere il successo finale se le sue fondamenta si rivelano alla prova dei fatti instabili. Ci vuole coraggio per iniziare un dialogo come abbiamo fatto noi. Quando pero' diventa chiaro che le conversazioni sono state portate fino al punto oltre il quale diventa irragionevole spingersi, e' necessario essere altrettanto coraggiosi per interromperle e ritornare immediatamente all'importante lavoro che abbiamo da fare.

FCA - sottolinea -, sotto la leadership di Mike Manley, e' una societa' straordinaria, piena di persone eccezionali con una chiara strategia per un futuro forte e indipendente. Continueremo a essere aperti a opportunita' di ogni tipo che offrano la possibilita' di rafforzare e accelerare la realizzazione di questa strategia e la creazione di valore. Ora pero', so che siete d'accordo con me, e' tempo di concentrarci sul presente e sul conseguimento degli obiettivi che ci siamo posti per quest'anno", conclude il presidente.

(ITALPRESS)