Mauro Pastore nuovo direttore generale di Iccrea Banca

Mauro Pastore sara' il nuovo direttore generale di Iccrea Banca, la capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. Lo ha comunicato il Cda della societa' al termine della riunione che si e' tenuta nella giornata di oggi.

Pastore, classe 1965, nato a Roma, proviene dalla BCC di Roma, dove ha ricoperto il ruolo di direttore generale dal 2010. Laureato in Economia e Commercio, dottore commercialista, dopo significative esperienze nel campo della revisione e come consulente fiscale-societario, e' stato direttore generale della Federazione delle BCC di Lazio Umbria Sardegna, mantenendo incarichi amministrativi e di controllo in primarie societa'. Nel 2004 ha assunto la carica di vicedirettore generale della BCC di Roma occupandosi, in particolare, del governo operativo aziendale, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza organizzativa a supporto della struttura commerciale della Banca, in una fase di crescita continua con importanti cambiamenti normativi e nei processi di lavoro.

