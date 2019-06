Incontro Di Maio-Salvini: Governo va avanti, priorità taglio tasse

I due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono visti a Palazzo Chigi questo pomeriggio per circa un'ora. Un incontro "utile, positivo e cordiale" per fare il punto sulle priorita' da realizzare in tempi brevi e per riavviare un dialogo costruttivo con l'Europa che rimetta al centro "dopo anni di governi passivi gli italiani", si legge in una nota congiunta.

Tra gli obiettivi da realizzare, l'abbassamento delle tasse, argomento che i due vicepremier considerano "prioritario per il rilancio del Paese. Servono misure straordinarie e nessun aumento delle tasse per lo sviluppo dell'economia. I maggiori incassi dell'irpef e dell'iva quasi dell'8 per cento e la diminuzione della disoccupazione rispetto al 2018 nei primi quattro mesi di quest'anno ci dicono che siamo sulla buona strada". Per Di Maio e Salvini "il governo deve andare avanti".

(ITALPRESS)