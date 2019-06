Come riconoscere gli oli di qualità, corso a Ragusa

A Ragusa è ripartito dopo qualche anno il ''Corso per assaggiatore di Olio'' che si terrà presso la Camera di Commercio del Sud Est. Il corso è organizzato dalla Soc.Coop.APO Catania in collaborazione con Svimed, il Consorzio DOP Monti Iblei e dietro un accorato invito dei partner del progetto ARISTOIL che in questi anni hanno promosso le eccellenze del territorio siciliano.

Il corso di idoneità fisiologica, che si svolgerà anche nei giorni 7, 8, 14 e 15 giugno, è riconosciuto dalla Regione e permetterà l'iscrizione all'albo nazionale degli assaggiatori di oli. Docenti professionisti accompagneranno gli oltre 30 iscritti al corso. Ci sarà la presenza del dott. Bivona, già direttore dell'Agenzia delle Dogane, il dott. Ernesto Puglisi Allegra, responsabile ICQRF di Catania per la sezione che si occupa di repressione frodi per i prodotti agroalimentari. Saranno presenti anche illustri capi panel tra cui il dott. Giuseppe Cicero e il dott. Ercole Aloe che si occuperanno della guida per gli assaggi.

“L'obiettivo - sostiene il presidente di APO Catania, Gino Catania - è di educare e informare consumatori, produttori, chef e addetti ai lavori a saper riconoscere gli oli siciliani di alta qualità e apprezzarne le caratteristiche nutrizionali e salutistiche”.