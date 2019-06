ConCorto a Marzamemi, pubblicato il bando

Dal 10 al 14 settembre si svolgerà anche quest'anno a Marzamemi “ConCorto”, il concorso dei cortometraggi della XIX edizione del Festival Internazionale del Cinema di Frontiera. Pubblicato il bando per parteciparvi. La direzione artistica del festival è firmata dal regista Nello Correale. La selezione del concorso dei cortometraggi è opera della Filmoteca Laboratorio 451.

L'edizione 2019 è curata dal giornalista Andrea Di Falco, in collaborazione con Chiara Pitti, Elisa Ragusa e Francesco Savarino. L’organizzazione è il risultato dell’impegno del Cinecircolo Cinefrontiera, con il contributo del ministero dei Beni Culturali – Direzione generale per il Cinema, con il sostegno dell’assessorato al Turismo della Regione Siciliana e del Comune di Pachino. Alla selezione relativa “ConCorto” possono partecipare tutte le opere, italiane e straniere, edite e inedite, di finzione o di documentazione, realizzate dopo il 1º gennaio 2018. Tra tutti i lavori pervenuti, il Comitato di selezione del festival ammetterà al concorso fino ad un massimo di 20 cortometraggi, di durata non superiore ai 20 minuti.

Ai fini della selezione, saranno accettati esclusivamente dei file video, i cui link dovranno essere inviati via e-mail, all’indirizzo di posta elettronica laboratorio451@gmail.com. La e-mail va indirizzata a: Cinecircolo Cinefrontiera presso Filmoteca Laboratorio 451, telefono: 338-3304744. Per partecipare al concorso è necessario compilare la scheda d’iscrizione disponibile sul sito web www.cinefrontiera.it, da inviare, insieme al link del file video dell’opera e agli altri documenti, entro il 31 luglio 2019. L’esito della selezione delle opere sarà comunicato unicamente sul sito Internet del festival.