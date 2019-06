Modica, titolare casa riposo denunciata per abbandono di rifiuti

La Polizia Locale di Modica ha deferito all’autorità giudiziaria la titolare di una casa di riposo che opera alla periferia della città, per avere abbandonato in modo incontrollato rifiuti sulla pubblica via.

Sono stati gli uomini della Sezione Giudiziaria a individuare la donna, residente a Pozzallo, dopo avere rinvenuto in località Santa Rosalia Lanzagallo dieci sacchi di colore nero sul margine destro della carreggiata. Con l’ausilio di personale dell’IGM, l’azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti a Modica, è stato ispezionato il contenuto ed è stata rilevata la presenza di pannoloni, siringhe, scatole di medicinali. Da un proseguimento delle indagini si è risaliti alla casa di riposo la cui titolare, messa davanti ad elementi probatori inconfutabili, ha ammesso che quei rifiuti provenivano dalla sua struttura.