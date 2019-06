Torna finalmente a San Giacomo la delegazione comunale

Questa mattina, venerdì 7 giugno, verrà inaugurata la delegazione municipale di San Giacomo, frazione rurale di Ragusa. Il taglio del nastro alle 11.30, alla presenza del parroco, don Santo Vitale, e dell’intera cittadinanza. Il capogruppo del Pd al Consiglio comunale, Mario Chiavola: “E’ una realtà per l’istituzione della quale mi sono sempre battuto"

Dall’amministrazione Dipasquale, fu attivata qualche anno fa ma fu poi sospesa dalla gestione commissariale e mai più ripresa dall’amministrazione a Cinque Stelle, nonostante le continue sollecitazioni. Finalmente, adesso, San Giacomo potrà contare su un riferimento istituzionale del Comune ragione per cui Chiavola esprime viva soddisfazione per questa scelta voluta dal sindaco Cassì, a distanza di un anno dal suo insediamento. Si tratta di un organismo essenziale per tutti i servizi che l’ente è chiamato a garantire oltre che per una presenza costante della Protezione civile e di quant’altro San Giacomo possa avere bisogno, a cominciare dai servizi anagrafici e da quelli di manutenzione ordinaria.