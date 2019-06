Da Amici Vincenzo Di Primo guest star di "Danceday" a Catania

A Catania torna “Danceday”, l’evento fitness più atteso dell’anno, organizzato dal parco commerciale Le Zagare ed organizzata dall’associazione “InMove” in collaborazione con “PromoPaola”. Guest star dell'evento il ballerino Vincenzo Di Primo, distintosi nell'ultima edizione di "Amici di Maria De Filippi". Appuntamento: sabato 15 giugno, e domenica 16.

Sabato alle ore 17.00, un gruppo di oltre centocinquanta persone da piazza Stesicoro a piazza Duomo nel cuore del centro storico catanese, a suon di musica e tanta energia, in perfetto stile Street workout si alleneranno davanti agli occhi di molti curiosi per dare vita all’ultima frontiera del fitness coniugando sport e cultura per una manifestazione unica e indimenticabile per la città etnea; domenica 16 giugno continua l’attività fisica e lo sport che dal centro storico della città si sposta al centro commerciale Le Zagare che dalle 10.00 alle 21.00 ospiterà sportivi e appassionati del mondo fitness provenienti da tutta la Sicilia per vivere una domenica all’insegna del benessere psicofisico.

Vincenzo Di Primo, ritorna nella sua Catania per riabbracciare, tra selfie e autografi, tutti coloro che l’hanno sostenuto e votato durante la serata finale. Les Mills, Zumba Fitness, Jazzercise, Sambafit, Round Boxe, Ginnastica Ritmica e Arti Marziali saranno le discipline che animeranno questa domenica sportiva arricchita da numerose master class, con la presenza di ospiti internazionali come “Cuban Flex”, ballerini di Reggeton con milioni di visualizzazioni su you tube, “”Ruly Rodriguez Mr Ataca Bro feat. Besford, famoso per il suo Tacatà, che per l’occasione girerà in questa giornata speciale dedicata alla salute e al benessere il video del suo ultimo singolo “Rico Rico”.