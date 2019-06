Calcio: Fiorentina, Commisso nuovo proprietario

La Fiorentina passa di mano: ufficiale la cessione del club dalla famiglia Della Valle all'imprenditore italo-americano Rocco Commisso. Le parti fanno sapere in una nota che il closing e' avvenuto a Milano.

"Sono un fan del calcio italiano da sempre e non ci sono parole per descrivere quanto sia incredibilmente onorato di avere l'opportunita' di contribuire a scrivere il prossimo capitolo della storia di un club leggendario come la Fiorentina - sono le prime parole da nuovo proprietario della societa' gigliata per Rocco Commisso - Firenze e' conosciuta in tutto il mondo come citta' che rappresenta il meglio della cultura italiana. In questi tre anni di contatti per acquisire il club, ho maturato una profonda consapevolezza di quanto La Viola sia importante per questa citta' e per i suoi tifosi".

"Inizia una nuova avventura per la squadra Viola che ci auguriamo possa dare molte soddisfazioni a tutti, soprattutto ai tifosi perbene e alla citta' di Firenze a cui noi rimarremo sempre legati - si congedano Diego e Andrea Della Valle - Tra le varie offerte ricevute, abbiamo privilegiato non quella economicamente piu' vantaggiosa per noi, ma quella che riteniamo dia le maggiori garanzie di un solido ed appassionato futuro alla societa' viola, considerando la conoscenza e la competenza che Rocco Commisso ha gia' nel mondo del calcio.

Un grande 'in bocca al lupo' a Rocco e a quanti lo seguiranno in questa avventura e un abbraccio forte con tanta riconoscenza a tutte le persone che hanno collaborato con noi in questi 17 anni".

