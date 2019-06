Forza Italia Giovani Scicli sospende richiesta di dimissioni assessore ecologia

"Per contrastare efficacemente la proliferazione di ratti in alcuni punti della Città servirebbe una derattizzazione, nel frattempo, accogliamo favorevolmente la calendarizzazione della disinfestazione nel territorio comunale". Così Forza Italia Giovani, commenta la notizia della programmata disinfestazione da parte del Comune di Scicli e sospende la richiesta di dimissioni dell'assessore all'ecologia.

"Noi non abbiamo attuato un'opposizione critica a prescindere, poiché non ci siamo tirati indietro da eventuali elogi o riconoscimenti in presenza di azioni positive della Giunta. Visto l'amore che proviamo per la nostra Scicli, non è assolutamente facile parlare della presenza di ratti nel centro storico o nelle borgate, ma non possiamo lasciare che la voce dei cittadini continui a rimanere inascoltata" Forza Italia Giovani rileva la presenza di altre gravi criticità: le basse percentuali della raccolta differenziata, la prolungata chiusura degli impianti sportivi o le onnipresenti perdite idriche.