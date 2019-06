Siglata nuova intesa tra Credito Sportivo, Fisi e Col. Naz.

Il 2019 segna una nuova importante tappa nella collaborazione fra l'Istituto per il Credito Sportivo e la Federazione Italiana Sport Invernali. A valle della convenzione denominata "Top of the Sport", siglata lo scorso anno a Roma, nasce ora una nuova intesa che vede la FISI nel ruolo di facilitatore nei confronti delle Scuole di Sci del territorio nazionale e del Col.Naz., il Collegio che le raggruppa.

Gia' il primo accordo permetteva agli Sci Club e agli impiantisti di accedere a prodotti finanziari ad hoc, contraddistinti da condizioni di finanziamento particolarmente agevolate, ma ora e' il turno delle Scuole di Sci che, tramite un nuovo protocollo - siglato ieri a Milano fra FISI, Col.Naz. e ICS grazie ai rispettivi Presidenti: Flavio Roda, Luciano Magnani e Andrea Abodi - avranno la possibilita' di accedere a ulteriori forme di credito agevolato previste dal Credito Sportivo, per rinnovare e potenziare le attivita' sul territorio.

(ITALPRESS)