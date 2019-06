Chiaramonte Gulfi in festa per Maria SS. delle Grazie

Chiaramonte è in festa per Maria Santissima delle Grazie. Tanti gli appuntamenti anche per oggi, giovedì 6 giugno: alle 18,45, la recita del Rosario meditato e la novena di Pentecoste mentre alle 19,30 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da padre Cesare Geroldi, gesuita. Alle 20,30, in piazza Duomo, la seconda edizione della serata in mountain bike e degustazione di panini con salsiccia.

Alle 22,15, poi, sempre in chiesa Madre, preghiera meditata del Rosario e compieta guidata dalle confraternite del Santissimo Sacramento e di San Filippo. Venerdì 7 giugno, invece, dopo la celebrazione eucaristica delle 9, la santa messa delle 11 sarà presieduta da don Giovanni Piccione. Alle 19,30 la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Ragusa, mons. Carmelo Cuttitta, durante la quale sarà amministrato il sacramento della cresima a 34 ragazzi della comunità parrocchiale. Alle 22,15, poi, la preghiera meditata del santo Rosario e la compieta guidata dal gruppo del Rinnovamento nello spirito. Numerose le iniziative in programma per sabato. Dopo la celebrazione eucaristica delle 9, la santa messa delle 11 sarà presieduta da don Giuseppe Russelli. Alle 16,30, passeggiata ludico-motoria a cura dell’Asd “Chiaramonte che cammina” con partenza da piazza Duomo.

Alle 18,45 la recita del Rosario meditato a cui farà seguito, alle 19,30, la solenne veglia di Pentecoste. In primo piano la memoria del battesimo, la liturgia della parola, la memoria della confermazione, la liturgia eucaristica. I riti saranno presieduti da frate Antonino Catalfamo e concelebrati da tutti i sacerdoti di Chiaramonte. Alle 22,30, poi, l’iniziativa denominata “Con Maria, riuniti nel cenacolo” che sarà caratterizzata dall’esposizione del Santissimo Sacramento e dall’adorazione per tutta la notte. Intanto, grande attenzione per l’appuntamento tenutosi martedì sera dedicato allo sport a cura della palestra “Non solo fitness” di Lucia Nicosia. In vetrina le esibizioni di arti marziali da parte degli allievi del maestro Giuseppe Brugaletta.