Alessandro Quasimodo, figlio del Nobel, a Modica

Alessandro Quasimodo, figlio del Nobel per la Letteratura, è stato ospite nei giorni scorsi a Modica in occasione di una serie di iniziative che hanno celebrato il 60esimo anniversario della consegna del premio al padre, Salvatore. Alessandro ha incontrato anche il sindaco Abbate ed il presidente del Consiglio Carmela Minioto.

Quest'ultima ha accompagnato Alessandro Quasimodo nell’aula consiliare dove è rimasto affascinato dall’opera pittorica raffigurante il Giuramento di Castronovo e dove ha speso parole di elogio per la città natale del padre. "Insieme ad Alessandro Quasimodo, in ricordo del figlio illustre della nostra Città e per dare senso compiuto al 60esimo anniversario della consegna del Nobel, abbiamo pianificato una serie di iniziative che vedranno le istituzioni cittadine modicane in prima linea. Un colloquio cordiale, fuori dal protocollo, in cui abbiamo cercato nuove strade ed altre idee per rendere sempre più forte l’appartenenza di Salvatore Quasimodo e del suo ricordo, alla Città di Modica, con la piena condivisione del figlio, Alessandro" ha dichiarato la Minioto che annuncia anche che presto, insieme al sindaco, darà concretezza e sviluppo ai contenuti dell’incontro.