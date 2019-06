"Sporcaccioni" multati a Scicli

La scorsa notte avevano abbandonato in pieno centro storico a Scicli mobili, suppellettili e rifiuti, ma questa "bravata" gli costerà molto cara. E' successo in Via Tagliamento, dentro una bambinopoli e a pochi passi da un ufficio decentrato del Comune. Gli sporcaccioni però non avevano fatto i conti con le telecamere installate nella zona.

Ieri mattina gli agenti della polizia locale di Scicli, alla guida del comandante Marina Sgarlata, hanno avviato le indagini, avvalendosi delle immagini della videosorveglianza e di un’attività investigativa a tutto campo. In poche ore i responsabili del gesto sono stati identificati e sanzionati con una multa salata. Si tratta di una intera famiglia di albanesi che abitano in città. L’episodio servirà da insegnamento per quanti pensano di potersi disfare di rifiuti ingombranti creando discariche abusive.