I Carabinieri visti attraverso gli occhi degli studenti iblei e raccontati attraverso le loro parole. Sono stati premiati ieri, in occasione delle celebrazioni per l'anniversario della Fondazione dell'Arma, gli studenti vincitori del concorso letterario bandito dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa in collaborazione con gli Istituti scolastici secondari di I grado della Provincia.

…………….“L’Arma dei Carabinieri è quella sottile linea rossoblù che attraversa il Paese…una storia di grandi e piccoli eroismi lontani da ogni tentazione di clamore e protagonismo…Un’istituzione saldamente radicata nel cuore della nostra società...quale protettrice e promotrice dei valori e degli ideali del Bel Paese……...” Con queste parole si è aggiudicata il premio per l’Istituto Comprensivo “Santa Marta - Ciaceri” di Modica l’alunna Fatima Damaso della seconda C. …………..“ci troviamo in una società dove i principi e i valori ormai sono allo sbando, una società dove la delinquenza è all’ordine del giorno…ragazzi che esercitano bullismo su persone più deboli.. mariti che uccidono le mogli e madri che uccidono i propri figli. Dove è finita la legalità? Dove sono tutti i buoni principi del vivere comune? Sono proprio i carabinieri che sono in prima linea contro questi soprusi e violenze, sono loro che dobbiamo ringraziare………..”

Con queste parole si è aggiudicato il premio per l’Istituto Comprensivo “Portella delle Ginestre” di Vittoria l’alunna Asia Minardi della seconda B. “Vi trovo nella Costituzione a reggere la Legge, nei miei libri a scrivere la storia, ma siete anche in terre lontane e i vostri sacrifici non saranno mai vani.. Il tricolore mi chiama, l’inno mi prepara alla nuova Italia e il Carabiniere per mano mi accompagna.. i vostri affetti ogni giorno lasciate e per un nobile scopo voi sempre lottate”. Con queste parole si è aggiudicato il premio per l’Istituto Comprensivo “Francesco Crispi” di Ragusa l’alunno Simone Mariotta.