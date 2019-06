Luca Giannone al terzo Memorial Giorgio Ereddia

C'è attesa per la terza edizione del Memorial Giorgio Ereddia. Tutto pronto per domenica 16 giugno, quando, dalle 9.00 del mattino, al ‘Circuito Vincenza’ di Ispica, si darà il via all'evento dedicato al giovane modicano, scomparso in un incidente stradale, in via Nazionale a Modica, nell’Aprile del 2016. Un'occasionne per trasmettere messaggi di sicurezza alla guida e di sensibilizzazione.

Protagonisti, il motoraduno e l’autoraduno, in collaborazione con gli Amici Motociclisti Scicli e l‘Abarth Club Sicilia, lungo le strade iblee. Il motoraduno, partirà dal Bar Sicilia di corso Umberto I, a Modica. I soci dell’Abarth Club Sicilia, invece, avranno come punto di raduno il circuito, prima del raid. Il ricordo di Giorgio e della sua passione per i motori, sarà raccontato anche da Luca Giannone, il ragazzo modicano che è di ritorno da Capo Nord dove è arrivato a bordo della Panda del nonno, coronando un sogno che inseguiva da tanti anni. Luca Giannone, con la sua ‘eroica’ Fiat Panda, sarà al circuito Vincenza, per raccontare di un’avventura unica ed incredibile.

Ci sarà anche lui insieme agli scooter, ai kart da competizione, alle auto da corsa e stradali e ai ‘deltisti’, amanti della mitica Lancia Delta, la grande novità dell’edizione 2019 del Memorial Giorgio Ereddia. Confermata anche la presenza del pilota rally, Giuseppe Nucita della Scuderia Phoenix e dell’esperienza ‘Sali a Bordo’ che permetterà di vivere l’adrenalina di sedere accanto a lui durante un giro nel circuito. Protagonista assoluta, è sempre la Solidarietà e i fondi che saranno raccolti, sono destinati all’associazione Nessuno Escluso che si prende cura dei Bambini del Convento del Rosario di Scicli.

A Gabriella Portelli, responsabile della Onlus, ed ai ‘suoi’ bambini, sarà consegnato l’assegno durante un break delle prove su pista e prima di una divertente gimkana delle Abarth sulla pista dove saranno protagoniste anche le Fiat 500 del Club Vittorio Brambilla di Modica.