Scherma: Scarso: candidare Palermo per ospitare i Mondiali 2021

"Le candidature italiane sono sempre ben viste e quindi una candidatura di Palermo per ospitare l'edizione dei Mondiali 2021 di scherma non sarebbe un'idea azzardata".

Lo ha detto il presidente della Federscherma Giorgio Scarso nel corso della conferenza stampa di presentazione degli Assoluti in programma nel capoluogo siciliano. "E' un'idea affascinante, memori anche del successo dei Mondiali di Catania del 2011, ne parlero' in consiglio federale per far passare il concetto di ipotetica candidatura, ma serve la condivisione di tutti gli attori che devono prenderne parte. Certamente l'Italia ha credibilita' nell'organizzare eventi".

(ITALPRESS)