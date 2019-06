Incidente stradale, muore Francesco Garofalo di 41 anni

Incidente stradale mortale stamattina intorno alle ore 8 nei pressi dello svincolo Sud per Siracusa. Nello scontro tra un furgone ed una moto è morto un militare di Floridia, Francesco Garofalo di 41 anni. Era un militare dell'aeronautica, componente del Battaglione San Marco.

Quest’ultimo viaggiava a bordo della sua moto quando per cause in corso di accertamento si è scontrato contro il furgone. L'impatto è stato violento, Garofalo è stato sbalzato dalla moto e per lui non c'è stato nulla da fare. Sulla dinamica esatta dell’incidente indaga la Polizia municipale e la Procura ha aperto un'inchiesta, ponendo sotto sequestro i mezzi coinvolti.