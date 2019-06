Gela, bombola di gas esplode in un mercatino: 7 feriti

Sette feriti di cui due in maniera grave. E’ il bilancio di un'esplosione di una bombola di gas in una rivendita di polli allo spiedo allestita su un furgone nel mercatino settimanale a Gela in via Madonna del Rosario, nei pressi della stazione centrale.

Tre persone, tra cui una donna, che erano sul furgone sono stati investiti in pieno dall'esplosione, numerosi avventori sono rimasti gravemente ustionati. Due feriti sono stati trasferiti in elisoccorso a Palermo e Catania. La bombola di gas sarebbe esplosa dopo avere preso fuoco, per cause ancora in fase di accertamento. L'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno, un'ora in cui il mercatino era particolarmente affollato. Alcuni testimoni hanno riferito di avere visto diverse persone fuggire con gli abiti in fiamme, prima di essere soccorse.

Fino ad ora il bilancio ufficiale è di sette feriti, cinque dei quali ricoverati in ospedale a Gela, ma potrebbe essere destinato ad aumentare.