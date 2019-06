Medicina internazionale, corso di laurea MedTec School

Si chiama MedTec School il nuovo corso di laurea internazionale in medicina presentato oggi da Humanitas University e Politecnico di Milano. Un corso unico al mondo che, integrando medicina e ingegneria, ha l'obiettivo di formare figure professionali che integrino le competenze del medico chirurgo con quelle dell'ingegneria biomedica.

Il corso di laurea, tutto in lingua inglese, prevede una durata di 6 anni e mezzo attraverso un percorso formativo innovativo appositamente messo a punto dai docenti sui due atenei. "Al termine del percorso formativo - ha specificato Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano - lo studente avra' una laurea in Medicina e Chirurgia e nello stesso tempo anche una laurea triennale in Ingegneria biomedica. Non sara' un medico-ingegnere, ma un medico e ingegnere in grado di fare dialogare la tecnologia con le necessita' dei pazienti. Questo perche' in futuro la tecnologia sara' sempre piu' di supporto al personale medico per sgravare lo di tutte quelle funzioni che possono essere demandate a dati, device, nuove tecniche di produzione come la stampa 3D, valorizzando cosi' l'imprescindibile componente umana della sua professione e del rapporto con il paziente".

"Prepareremo medici con una grande competenza tecnologica, che servira' per curare al meglio i loro pazienti ma servira' moltissimo anche all'industria e alla ricerca, perche' e' sempre piu' importante portare l'innovazione accanto alla domanda" aggiunge Gianfelice Rocca, presidente di Humanitas. "Ancora una volta il Politecnico di Milano ha fatto la scelta giusta, una scelta coraggiosa che guarda al futuro" ha commentato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

