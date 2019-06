Dieta con albicocche per dimagrire 2 kg: combatte cellulite

La dieta con albicocche può far dimagrire fino a 2 kg in 7 giorni mangiano in salute. E’ una dieta che prevede 5 pasti al giorno e depura dalle tossine e dal ristagno dei liquidi e combatte la cellulite. La dieta delle albicocche è tra le diete più seguite nel mese di giugno.

Ma vediamo cosa si mangia ogni giorno nella dieta con albicocche per dimagrire fino a 2 kg. Lunedì: colazione con un bicchiere di frullato di pesche o albicocche e due fette biscottate. Spuntino: quattro albicocche. Pranzo: 70 g di spaghetti con vongole e zucchine trifolate. Merenda: 2 fette di ananas. Cena: 60 g di pane integrale, 100 g di petto di pollo o tacchino alla griglia, pomodori in insalata. Martedì: colazione con uno yogurt alla frutta parzialmente scremato e 2 fette biscottate integrali. Spuntino: quattro albicocche. Pranzo: 70 g di risotto con radicchio e verdure grigliate.

Mercoledì: colazione con un bicchiere di latte parzialmente scremato e 30 g di muesli e due albicocche. Spuntino: 1 mela. Pranzo: 70 g di spaghetti al limone, insalata di finocchi. Merenda: tre albicocche. Cena: petto di pollo grigliato, insalata verde, 40 g di pane integrale. Lo schema può essere ripetuto nei sette giorni. Raccomandiamo come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie (diabete, ipertensione, malattie renali o epatiche).