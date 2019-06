Whatsapp e Telegram, come usarli senza avere un numero di telefono

Esiste un metodo per utilizzare i due programmi di messaggistica più famosi al mondo, Whatsapp e Teegram senza bisogno di avere un numero telefonico e quindi rimanendo anonimi. Per farlo basta cercare online uno dei siti che offrono numeri telefonici falsi e che non sarà mai realmente in possesso dell’utente.

I servizi che generano numeri telefonici virtuali in maniera totalmente gratuita sono: GrooVeIP, Next Plus e textPlus. Una volta aver cliccato uno di questi siti, basterà registrarsi seguendo l’apposito form presente nella Home Page e seguire la procedura indicata. Al termine verrà rilasciato un numero di telefono virtuale e solo dopo bisognerà riscaricare Whatsapp o Telegram e creare un nuovo account sui Social indicati, utilizzando il nuovo numero di telefono. Attenzione però al prefisso: bisognerà immettere quello corretto.

Al termine di tutto ciò, bisognerà inserire il codice di verifica arrivato sul finto numero sull’app di GrooVeIP, Next Plus o textPlus e chattare in maniera del tutto anonima.