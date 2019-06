Insalata di gamberetti e rucola: ricetta light per chi è a dieta

Insalata di gamberetti, polpo e rucola è una ricetta light ideale per chi è a dieta. E’ un secondo piatto semplice da preparare e con sole 97 calorie. Vediamo quali ingredienti occorrono e le fasi della preparazione dell’insalata di gamberetti, polpo e rucola.

Ingredienti: 150 gr. di polpo, 50 gr. di gamberetti sgusciati, succo di limone e rucola. Ecco cosa fare per la preparazione: fate cuocere in una pentola l’acqua salata e non appena sarà bollente versate il polpo. In un’altra pentola fate cuocere i gamberetti in acqua per pochi minuti. Poi non appena il polpo è pronto tagliatelo a piccoli pezzettini, aggiungete un cucchiaio di olio, i gamberetti cotti e la rucola. Infine se piace si può aggiungere un po’ di pepe nero. Ecco le altre ricette light ideali per la dieta pubblicate sul nostro sito.