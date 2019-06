Moda, 23 mila lavoratori formati da Fondimpresa nel 2018

Quasi 23 mila lavoratori di oltre 1300 aziende della moda, 96.718 ore di formazione erogate, di cui 22.599 attraverso avvisi del conto di sistema, 74.119 attraverso avvisi con contributo aggiuntivo e piani ordinari. Sono questi i numeri sulle attivita' formative finanziate nel 2018 da Fondimpresa, il Fondo Interprofessionale per la formazione continua di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil.

Fondimpresa il piu' grande in Italia ed e' aperto alle imprese di ogni settore e dimensione e conta oltre 196mila aziende aderenti per complessivi quattro milioni e 600mila lavoratori. I dati sono stati presentati da Fondimpresa in vista di Pitti Immagine, che si svolgera' dall'11 al 14 giugno a Firenze. "Quello della moda - sottolinea il presidente di Fondimpresa Bruno Scuotto - e' un settore in cui e' essenziale coniugare tradizione e innovazione e che, proprio per questo, richiede un costante aggiornamento formativo. Le regioni piu' performanti - continua Scuotto - sono state la Lombardia, il Veneto e il Piemonte.

Risulta una parita' quasi perfetta tra gli uomini e le donne coinvolte in formazione (22.925 totali con 11.534 donne e 11.391 uomini) in larga parte nella fascia d'eta' 35-54 anni. Le tematiche di maggiore interesse sono salute e sicurezza sul luogo di lavoro, lingue e abilita' personali, informatica e marketing e vendite".

(ITALPRESS)